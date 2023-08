Workshop vai capacitar rede hoteleira de Cabo Frio para o ‘Selo GayFriendly’

Estão abertas as inscrições para o workshop “Bom Atendimento ao Turista LGBTI+”, promovido pela ONG Iguais em parceria com o Cabo Frio Convention & Visitors Bureau. A capacitação é voltada para os meios de hospedagem de Cabo Frio e concederá aos participantes o “Selo GayFriendly”, que indica que o estabelecimento está consciente de fornecer um bom e amigável atendimento a pessoas LGBTQIA+.

“Ficamos muito orgulhosos em apoiar o workshop, que vai capacitar nossos meios de hospedagem para receber com respeito um segmento tão importante e que cresce a cada dia. Esse apoio e esse aprendizado se estendem ao evento como um todo, de grande magnitude e importância para a conscientização da nossa sociedade e para a economia de nossa cidade”, comentou Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention.