Prefeitura de Búzios alerta sobre matança de gatos em Geribá

Um alerta à comunidade de Búzios: nesta quarta-feira (14), uma matança de gatos por envenenamento ocorreu na Rua Gerbert Périssé, em Geribá. Até o momento o responsável pelo ato bárbaro não foi identificado. O Núcleo de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a população pode ajudar, caso tenha informações sobre o autor dessa crueldade, denunciando diretamente à 127ª Delegacia de Polícia de Búzios.

É importante ressaltar que a pena para esse tipo de crime pode variar de uma multa de um a 40 salários mínimos por animal, até a prisão em casos mais graves. Na esfera penal, o crime é previsto pelo artigo 32 da lei nº 9.605, com alteração da lei nº 14.064/2020, prevendo pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda.

Além disso, é importante lembrar os efeitos nocivos do uso do chumbinho no organismo dos animais. Esse veneno atua no sistema nervoso, causando dificuldade respiratória, diarreia, vômitos, salivação, tremores musculares, contração da pupila, bradicardia, broncoespasmo (fechamento das vias aéreas), convulsões, alteração de estado mental, depressão respiratória e morte.