Prefeitura de Búzios decreta ponto facultativo nesta sexta-feira e na próxima segunda-feira 

A Prefeitura de Búzios, por meio do Gabinete do Prefeito decreta Ponto Facultativo nos órgãos públicos municipais nesta sexta-feira (11), devido ao Desfile Cívico em comemoração ao aniversário da cidade e na próxima segunda-feira (14), devido ao feriado nacional da Proclamação da República, 15 de novembro.

Os serviços e atendimentos essenciais que não podem sofrer interrupção nas suas atividades terão a normalidade no expediente. Atendimento médico e de emergência do hospital, limpeza urbana e Guarda Municipal funcionarão normalmente de acordo com o sistema especial de plantão ou sobreaviso, cabendo aos respectivos secretários municipais as providências quanto à continuidade dos serviços públicos oferecidos à população nas datas mencionadas neste decreto.

A Prefeitura retornará com o expediente normal de atendimento ao público na próxima quarta-feira (16), das 08h às 17h.