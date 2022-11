Estradas rurais de São Pedro da Aldeia passam por manutenção

A conservação das estradas rurais de São Pedro da Aldeia continua sendo uma das prioridades da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho.



Os serviços de recuperação e manutenção das vias são realizados de forma periódica, com o objetivo de facilitar o deslocamento dos moradores e o tráfego nas estradas utilizadas para escoamento de produção. Nesta segunda-feira (07/11), a equipe trabalhou na Estrada da Caveira, via que liga o bairro Retiro à Rodovia RJ-106.

O local passou por limpeza e patrolamento, além de receber a colocação de bica corrida (brita, pó de pedra e cascalhos) em trechos estratégicos e críticos. O serviço é fruto de uma parceria entre a Prefeitura aldeense e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, que é responsável pela cessão de maquinário e do material utilizado na ação. Para o trabalho na Estrada da Caveira são utilizadas motoniveladora (patrol) e retroescavadeira, além de caminhões caçamba.

ANTES

O secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, destaca que as melhorias facilitam bastante o dia a dia dos moradores e produtores rurais. “A Estrada da Caveira é uma via importante para a produção agropecuária. Ela liga o Retiro, um bairro com diversos produtores importantes, direto à Rodovia Amaral Peixoto. É importante que a gente faça esse serviço para facilitar o escoamento dos produtos”, explicou.



A previsão é de que cerca de 250 km de estradas vicinais do município sejam recuperados por meio do programa “Estradas Agro RJ”. Entre as estradas rurais já beneficiadas pelo programa em São Pedro da Aldeia estão a Estrada da Flexeira, Estrada da Rua do Fogo, Estrada de São Mateus, Estrada da Sergeira e Estrada da Posse.