Prefeitura de Búzios inicia pavimentação asfáltica no Arpoador da Rasa

A Secretaria de Obras e Projetos iniciou nesta quarta-feira (25), a camada asfáltica na rua Antônio Batista (principal), no Arpoador da Rasa. Serão 350m³ de pavimentação, além de mais 115m³ na rua 3.

No local, também foram realizadas as obras de drenagem e calçada. A perspectiva é que em dois (02) dias a rua esteja toda asfaltada, dependendo apenas da previsão do tempo, pois com chuva não é possível dar continuidade a camada asfáltica.

A atual gestão concluiu o saneamento pluvial e pavimentação de 17 ruas da localidade. Com a conclusão da camada asfáltica da rua Antônio Batista, o bairro alcançara 80% de saneamento pluvial com pavimentação.