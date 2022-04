Prefeitura de Búzios zera fila de espera por cirurgias de Catarata no município

A partir de agora, a realização desta cirurgia levará, no máximo, 30 dias após o primeiro atendimento

A catarata é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo, mas a Prefeitura de Búzios está empenhada em tornar essa realidade diferente no município. Foram 43 munícipes participando do Mutirão de Cirurgias de Catarata, realizado por meio da Secretaria de Saúde, neste domingo (24), no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP). Com a fila para este procedimento zerada, agora as cirurgias serão realizadas, no máximo, em 30 dias após o primeiro atendimento.

Para a realização do mutirão a Secretaria contou com três cirurgiões e 11 profissionais de enfermagem envolvidos, desde o atendimento aos pacientes até o auxílio aos médicos no centro cirúrgico que teve, recentemente, sua capacidade de execução duplicada. No mesmo dia, na parte da tarde, já foi realizada na Policlínica a revisão dos que passaram pelo procedimento cirúrgico. No dia 16 aconteceu o pré-operatório na Policlínica municipal.

Nesta quarta-feira (27) é a vez de quem realizou o pré-operatório para cirurgia de pterígios. Serão operados 19 pacientes, e mais uma fila de espera zerada. A Prefeitura realizou em março o 1º Mutirão de Cirurgias de Tumores Subcutâneos, e vai fazer, em breve, um mutirão para diminuição da fila de espera pela cirurgia de vesícula e outras patologias.