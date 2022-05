Prefeitura de Cabo Frio alerta sobre abandono de animais em frente ao Canil Municipal

O Canil Municipal de Cabo Frio, localizado na Fazenda Campos Novos, em Tamoios, está superlotado. Somente nos primeiros meses do ano, cerca de 150 animais foram deixados em frente ao local. Em média, cinco animais são abandonados por dia no espaço, que tem capacidade para 250 bichos, e, no momento, conta com mais de 300 animais, entre cães e gatos, fêmeas e machos.

Desde que o atual governo assumiu, o local ganhou maior atenção com diversas melhorias. Este ano foram construídas oito novas baias com capacidade para cinco animais cada, além da colocação de refletores em todas as mais de 45 baias do canil, que antes ficavam às escuras.

Na quarta-feira passada (25) foram recebidas mais de 100 doses de vacinas para os gatos. Já na quinta (26), o canil recebeu da Prefeitura mais de cinco toneladas de ração para cães e gatos. No mesmo dia, o local passou por dedetização para combater ratos, pulgas e carrapatos.

“Estamos trabalhando incessantemente para deixar o lugar em perfeitas condições para os animais, mas enquanto continuarem abandonando, todos os nossos esforços serão em vão. Na última semana, por exemplo, construíram um cercado em frente à entrada da Fazenda e deixaram sete cachorros filhotes abandonados. Não temos mais vagas nem condições de receber novos animais”, explica o secretário de Agricultura de Cabo Frio, Daniel Fernandes.

Recentemente, Cabo Frio se tornou a primeira cidade do Estado do Rio a zerar o número de animais que necessitavam de castração no Canil Municipal. Mais de 300 cães e gatos residentes no local foram castrados, em uma ação do programa RJPET, que é uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Agricultura.

Por conta de cães e gatos em tratamento de doenças transmissíveis, o canil, no momento, não está realizando doação de animais. Para quem quiser atuar como voluntário ou realizar doações de todos os tipos, o Canil Municipal funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e fica dentro da Fazenda Campos Novos, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), Km 124.