Prefeitura de Cabo Frio apresenta 3º relatório do quadrimestre anterior de ações da Saúde

A Prefeitura de Cabo Frio apresenta, na próxima segunda-feira (27), a partir das 15h, o terceiro Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RQDA) referente ao ano de 2022. A prestação de contas vai acontecer durante uma audiência pública na Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Poder Legislativo.

O relatório é um instrumento normativo instituído a partir da legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), e tem como objetivo o acompanhamento e o monitoramento das ações previstas no Plano Municipal de Saúde. Para garantir a transparência da comunicação e assegurar que o interesse público e coletivo seja priorizado, a participação na audiência é livre.

A apresentação vai abordar os dados de atendimento na rede municipal de Saúde, assim como as ações e políticas públicas realizadas no setor, entre outras questões, no segundo quadrimestre deste ano.