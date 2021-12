Prefeitura de Cabo Frio assina convênio com a Receita Federal para a cessão de móveis para a sede administrativa

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio do Instituto Municipal do Patrimônio Cultural (Imupac), e a Receita Federal, firmaram convênio para a cessão de móveis para a sede administrativa do município, no Centro. Ao todo, 28 itens, entre mesas e cadeiras, foram entregues na última sexta-feira (17) e distribuídos nos setores da Prefeitura.

De acordo com o presidente do Imupac, Wilson Miranda Júnior, em março deste ano foi enviado à Receita Federal um documento solicitando a parceria. O objetivo é a cessão de materiais ociosos, ou oriundos de apreensões, para utilização pelo município.

“Nesta primeira fase a Receita Federal cedeu mesas e cadeiras que estavam ociosas na agência de Cabo Frio. Mas no termo de parceria solicitamos muitos outros itens que ainda serão doados ao município. Essa parceria é importante, pois vai equipar a sede administrativa do governo, sem custos para o município”, afirma Wilson Miranda.

A entrega do material foi realizada pelo chefe da Receita Federal em Cabo Frio, Carlos Tunas Santiago, que foi recebido pelo presidente do Imupac e pelo secretário adjunto de Ações Estratégicas, Nathan Barbosa.