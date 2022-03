Prefeitura de Cabo Frio disponibiliza 250 vagas do Processo Seletivo da Educação para o cargo de Auxiliar de Classe

A Secretaria de Educação convoca todos os profissionais inscritos no Processo Seletivo 2021, para o cargo de Auxiliar de Classe, para se apresentarem na sede da pasta. O objetivo é preencher as 250 vagas remanescentes nas turmas de creche e para atuação junto aos alunos com deficiência (PCD) matriculados na rede municipal. O atendimento ocorre no setor de Recursos Humanos da pasta, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A escolha de lotação vai ocorrer conforme ordem de apresentação dos profissionais.

Ao todo o município dispõe de 1.173 vagas para o cargo nas 90 unidades escolares do primeiro distrito e em Tamoios. Destas, 923 já foram preenchidas por meio do processo seletivo, sendo 831 profissionais em regime de contrato e outros 92 servidores efetivos.

Para ocupar uma das vagas remanescentes, o profissional deve apresentar o comprovante de inscrição para o cargo mencionado no processo seletivo 2021, documento de identificação com foto e o certificado de conclusão do ensino médio. Estão aptos a ocupar as vagas todos os profissionais que realizaram inscrição, inclusive aqueles que por algum motivo não compareceram nas convocações anteriores

Durante a fase inicial do processo seletivo a Secretaria de Educação recebeu 2.357 inscrições para o cargo de Auxiliar de Classe.