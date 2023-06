Prefeitura de Cabo Frio expande linha urbana de ônibus em Tamoios

Os moradores de Tamoios que utilizam a linha urbana de ônibus serão beneficiados com uma nova expansão no trajeto. A partir desta quarta-feira (14), os veículos vão circular da localidade do Chavão até Botafogo. A cerimônia acontece a partir das 9h, na Rodovia Amaral Peixoto, 1484-1904, em Botafogo, em frente ao Cras.

Os passageiros da linha vão continuar pagando uma tarifa reduzida de R$ 2,50, enquanto a Prefeitura de Cabo Frio vai completar o valor de R$ 2 à empresa prestadora do serviço de transporte público. Com a alteração do trajeto, a linha deixa de circular entre Bosque Gargoá até Florestinha, e passa a atender do Chavão até Botafogo.

A linha urbana foi criada em 28 de fevereiro de 2023, por meio da Lei Municipal n.º 3.647. Essa é a segunda expansão no trajeto, com objetivo de atender as necessidades de deslocamento da população do distrito.