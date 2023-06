Operação ‘Fishing’ desarticula quadrilha de sequestro e extorsão de fazendeiros em Araruama

A Polícia Civil realizou nesta segunda-feira (12) a operação “Fishing” em Araruama.

O objetivo da ação era prender uma quadrilha de traficantes que vinha sequestrando e extorquindo fazendeiros por meio de transferências por Pix, no distrito de São Vicente de Paula.



Segundo a polícia, a operação tinha como foco o cumprimento de mandados de prisão no distrito. De acordo com as investigações, os alvos eram traficantes de drogas que passaram a realizar sequestros e extorsões contra os fazendeiros.

Ainda de acordo com a polícia, em uma das ações da quadrilha, um fazendeiro foi mantido em cativeiro por dois dias, tendo sido roubados cerca de R$ 190 mil por meio de transferências bancárias via Pix. As pessoas envolvidas na recepção do dinheiro também foram identificadas.

A operação resultou na prisão de dois dos alvos: uma influenciadora digital e um suspeito ligado ao tráfico local, envolvido também em outros roubos no município. Outro suspeito foi encontrado morto com ferimentos a tiros no domingo (11), e há informações de que um terceiro investigado também possa ter sido vítima de homicídio e ocultação de cadáver, estando atualmente desaparecido.

A Delegacia de Araruama continua em busca dos foragidos e solicita à população que denuncie qualquer informação sobre o paradeiro dos mesmos por meio do Disque Denúncia, através do número (21) 2253-1177.