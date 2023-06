Prefeitura de Cabo Frio inicia obras do Espaço Cultural Torres do Cabo

A Prefeitura de Cabo Frio deu início, nesta segunda-feira (12), à reforma total do Espaço Cultural Torres do Cabo, localizado na Rua 13 de Novembro, no Centro, nas proximidades da Praia do Forte. O prazo para a conclusão da obra é de 120 dias e o valor do investimento é de R$ 315.762,94.

O Espaço Torres do Cabo é um equipamento declarado integrante do Patrimônio Cultural do Município de Cabo Frio (Lei n.º 2.940, de 6 de julho de 2018), vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. O local foi fechado em 2020, devido a problemas estruturais.

O novo projeto prevê que o local voltará a ser uma área para a exposição, comercialização e cursos de artesanato e artes plásticas. Ao todo, serão 34 unidades expositoras, Espaço de Exposição Coletiva, duas salas de oficinas, duas salas administrativas, depósito, dependência sanitária composta, banheiros e lanchonete.

O processo n.º 31420/2022, para contratação de empresa especializada na área de engenharia, passou por licitação, modalidade tomada de preços, no dia 3 de maio. Após encerrada a etapa da licitação, em que a empresa JG do Cabo Serviços e Construções Ltda. foi a vencedora, a obra foi iniciada.

O secretário municipal de Cultura, Clarêncio Rodrigues, falou da expectativa para reabertura do Espaço Cultural Torres do Cabo.

“A previsão para a conclusão da obra é de 120 dias. Desta forma, nossa expectativa é reinaugurar o espaço ainda neste semestre. O Espaço Cultural é um dos equipamentos da Secult que está passando por reforma e será entregue aos artistas e artesãos totalmente novo. Além da obra, já estamos trabalhando na elaboração do Regimento Interno, em conjunto com o Conselho Municipal de Cultura e a sociedade civil”, finaliza o secretário.