Ruas de Arraial do Cabo ficaram coloridas com o tapete de sal

A tradicional confecção de tapetes de sal em Arraial do Cabo preencheu, nesta quinta-feira (8), as ruas da cidade com arte e muitas cores. Este ano, a produção contou com o apoio de toda a população para a elaboração de mais de 90 tapetes pela Avenida Leonel de Moura Brizola.

Uma ação solidária também foi realizada ao longo do dia. Caixas para doação de alimentos não perecíveis foram fixadas pela Avenida. Todo alimento arrecadado será doado aos assistidos pela Pastoral da Caridade.

A cidade se despediu do feriado de Corpus Christi com procissão, missa e a promessa de preservar suas tradições e encantar cada vez mais pessoas nos próximos anos. Arraial do Cabo continuará a ser um destino imperdível para aqueles que buscam uma mistura de beleza natural, cultura e religiosidade.

A produção dos tapetes em Arraial do Cabo é realizada pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora dos Remédios, com apoio da Prefeitura.