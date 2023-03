Prefeitura de Cabo Frio lança linha de ônibus Bosque Gargoá em Tamoios

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, inaugurou a primeira linha urbana de ônibus de Tamoios. A linha Bosque Gargoá (355) custa o valor de R$2,50 aos moradores do distrito, o restante da tarifa é custeado pela Prefeitura, arcando com R$2 por cada passagem. O passeio inaugural aconteceu nesta segunda-feira (6), após a cerimônia de entrega, em frente ao Shopping Una Park.

A linha percorrerá o trajeto da Sinagoga até o Centro Hípico, em dias úteis e sábados, a cada quarenta minutos, das 7h às 21h. Aos domingos e feriados, a linha atenderá a população das 7h às 20h20, a cada uma hora e vinte minutos. A iniciativa do Governo Municipal está prevista na Lei Municipal Nº 3.647, publicada na edição de 28 de fevereiro do Diário Oficial do Município.

Após assinar a ordem de serviço para iniciar o funcionamento da linha, o prefeito cabo-friense comemorou o avanço na prestação de serviços de transporte no distrito tamoiense.

“Essa é uma linha diferente de todas as outras, pela complementação da Prefeitura na tarifa, tornando-a reduzida para a população. Esse trecho da Avenida Beira Mar, até quase a Florestinha, carecia muito desse serviço, por ser uma área muito movimentada e de comércio. O principal objetivo dessa linha é facilitar a vida das pessoas que moram em Tamoios”, ressaltou o prefeito José Bonifácio.

O diretor-presidente do Grupo Salineira, empresa responsável pela prestação do serviço, Francisco Geraldo, exaltou as boas práticas governamentais executadas pela atual gestão municipal.

“O prefeito José Bonifácio é um exemplo de político e gestor, aceitamos esse desafio e estamos atendendo e expandindo os nossos trabalhos em Tamoios. Os ônibus estão entregues, à medida que houver essa possibilidade vamos avançar ainda mais na prestação de serviço para Tamoios”, disse.