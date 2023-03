O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 06

São Pedro da Aldeia

A partir desta segunda, os idosos com idades entre 65 e 69 anos em São Pedro da Aldeia, poderão receber a vacina bivalente contra a Covid-19. A imunização estará disponível em todas as unidades de saúde do município, seguindo o horário de rotina de cada ESF e UBS, das 8h às 15h, em sistema de livre demanda. De acordo com as novas diretrizes do Ministério da Saúde, a vacina bivalente poderá ser aplicada em pessoas que tenham recebido pelo menos duas doses de imunizante, com intervalo de quatro meses entre as doses. O calendário completo de vacinação, com os endereços dos postos de saúde, está no site da prefeitura de São Pedro da Aldeia.

Cabo Frio

Os moradores de Tamoios, a partir de hoje, terão à disposição a primeira linha urbana de ônibus do distrito, que vai cumprir o trajeto Sinagoga X Centro Hípico. Os passageiros da nova linha vão pagar uma tarifa reduzida de R$ 2,50, enquanto a Prefeitura de Cabo Frio vai completar o valor de R$ 2 à empresa prestadora do serviço de transporte público. O prefeito José Bonifácio vai participar da viagem inaugural da linha, após uma solenidade que será realizada no Shopping UnaPark, a partir das 9h.

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande, Júnior Bombeiro, esteve no Rio de Janeiro, no escritório do deputado federal Pedro Paulo, na última sexta-feira (03). O motivo da visita foi agradecer ao deputado as emendas destinadas ao município no ano passado, 2 milhões e meio para reforma e ampliação da UPA. O moço da Mangueira tá que tá trabalhando. O povo merece.

Búzios

A jornalista Glória Maria será homenageada pela cidade de Búzios. A Rua Jamelão, onde ela tinha uma casa, vai receber o nome de “Rua Jornalista Glória Maria”. A rua no bairro de Geribá ganhou o nome do ícone do telejornalismo brasileiro por meio do Decreto Municipal n° 2.118, do prefeito Alexandre Martins. As idas de Glória para a Região dos Lagos eram frequentes. A jornalista ia muitas vezes à cidade com as filhas Laura e Maria, e publicava registros dos passeios em família nas redes sociais.





Arraial do Cabo

No último sábado, o secretário de governo, Thiago Fantinha, fez uma brincadeira e convidou o Prefeito e os vereadores para um papo pra lá…bate pra cá…Na roda de conversa, eis que surge o vereador Galego com a sobremesa para Marcelo Magni. “Chefe eu nem provei, mas parece estar muito gostoso”. Os outros vereadores ficaram com ciúmes da expertise do nobre colega, que disse no pé do ouvido do homem: “onde o senhor me colocar eu jogo”, disse.

Araruama

Central de Medicamentos de Araruama foi inaugurada

Onde ocorre a centralização de recebimento dos medicamentos e insumos do município, após é realizada a distribuição de maneira transparente para todas as unidades básicas, hospitalares e ambulatoriais. A Central de Medicamentos é toda monitorada por câmeras e foi idealizada de forma a não ocorrer o contato do fornecedor com os funcionários da prefeitura, para isso foi instalada uma espécie de gaiolão onde o fornecedor deposita a mercadoria, e após é feita conferência pelos nossos servidores do outro lado do gaiolão. Todo esse procedimento é filmado, trazendo mais transparência e confiabilidade na entrega de medicamentos e insumos da saúde pública. Além disso o armazenamento dos medicamentos é feito em ambiente climatizado e seguindo as regras de estocagem.