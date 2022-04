Prefeitura de Cabo Frio realiza obras de recuperação de ruas no Jardim Caiçara 

A Prefeitura de Cabo Frio está realizando obras para a recuperação completa de diversas ruas do bairro Jardim Caiçara. Equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos estão realizando o asfaltamento completo e a reforma das redes subterrâneas.

Nesta quarta-feira (6) o serviço foi feito na Rua Inglaterra. O trabalho segue em andamento também na Travessa Elizio Antunes, onde o manilhamento está sendo substituído.

Já na Rua Cecília foram trocados cerca de 60 metros de manilhamento, acabando com o vazamento de esgoto e alagamentos que há anos atormentavam os moradores. No trecho de asfalto foram colocados 12 tubos PEAD, que aumentaram a capacidade de escoamento da rede. A via também passou por reassentamento de paralelos, limpeza de bueiros e poços de visitas. O trabalho continua nas próximas semanas.

Na Travessa Cecília foi realizado o serviço de envelopamento de manilha, para evitar vazamentos e garantir a durabilidade da rede de drenagem. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos também trocou o manilhamento da Rua Espanha, que nas próximas semanas vai receber o recapeamento asfáltico.

Na Rua Noruega também foi trocada boa parte das manilhas, no trecho entre as ruas França e Inglaterra. A via também passou por limpeza de bueiros, ralos e poços de visitas, assim como a Rua Suíça.

Nesta semana, além da Rua Inglaterra, a Rua França também passou por recuperação do pavimento.

Segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento, nas próximas semanas os trabalhos serão intensificados.

“Estamos fechando o cronograma de ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para os próximos meses. O trabalho será intensificado em vários bairros, incluindo o distrito de Tamoios”, afirma o secretário.