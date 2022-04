Prefeitura de Cabo Frio realiza Mutirão da Cidadania na Praça Porto Rocha nesta quinta 

Nesta quinta-feira (7), das 10h às 16h, a Prefeitura de Cabo Frio vai realizar o Mutirão da Cidadania, na Praça Porto Rocha, no Centro. O evento tem o objetivo de levar diversos serviços para a população, entre eles, as emissões do ID Jovem; do cartão do SUS; e da carteira de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), entre outros.

A ação está sendo coordenada pelas Superintendências da Juventude; de Políticas Públicas LGBTI+; e da Pessoa com Deficiência. O evento contará com a participação do Instituto SER, da Petrocursos e do Polo Senac de Cabo Frio, todos parceiros do município, que estarão divulgando os cursos e as bolsas de estudos e serviços de estética, como corte de cabelo e maquiagem.

A Superintendência LGBTI+ vai participar do mutirão, com os serviços de emissão do cartão do SUS e da retificação de nome no registro civil para pessoas trans. Já a Superintendência da Pessoa com Deficiência, vai orientar sobre benefícios para pessoas com deficiência, como a solicitação para o cartão de estacionamento, e também para cadeira de rodas e tecnologia assistivas.

O superintendente da Juventude, Marlon Barbosa, destaca que os jovens poderão solicitar a emissão da carteira ID Jovem 2.0, além de outros serviços, durante o Mutirão da Cidadania.

“A Identidade Jovem é um documento que facilita que jovens de 15 a 29 anos de idade, com renda familiar de até dois salários mínimos, paguem meia-entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos ou usem o transporte coletivo interestadual gratuitamente ou com descontos. Os detentores de uma ID Jovem validada também têm direito à isenção da taxa de emissão da carteira estudantil. No Mutirão da Cidadania, a população terá acesso a outros serviços, projetos e programas, como os voltados para a comunidade LGBTI+ e também para as pessoas com deficiência. Nosso objetivo é estar sempre em contato com a população, levando os serviços da Prefeitura para todos”, explica.