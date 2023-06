Prefeitura de Iguaba Grande abre 480 vagas para Processo Seletivo

A prefeitura de Iguaba Grande inicia as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023, destinado para contratação temporária de profissionais nas áreas educacional, saúde e administrativa. O período de inscrição será do dia 28 de junho a 13 de julho, através do site www.ibdoprojetos.org.br e terá uma taxa de inscrição mediante ao cargo escolhido. O edital já está disponível no site.

Através do site do IBDO Projetos, estarão disponíveis o Edital e seus Anexos, o requerimento de inscrição e o boleto bancário.

São 480 vagas no total, sendo 125 da área de educação que contempla Auxiliar de Secretaria Escolar e Monitor para alunos com deficiência; Para a área da Saúde, são 93 vagas entre médicos, sanitarista, massoterapeuta, maqueiro, cuidador, dentista e auxiliares odontológico e de enfermagem; as outras 262 vagas são para a Administração, ofertando vagas para cozinheiros, auxiliar de serviços gerais, eletricista, servente de obras, vigia, pedreiro, recepcionista e motorista.