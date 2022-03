Procon de Arraial do Cabo está renegociando dívida na Semana do Consumidor

A Semana do Consumidor em Arraial do Cabo foi iniciada nesta segunda-feira (14), com o Mutirão de Renegociação de Dívidas com a Enel.

Na próxima quinta-feira (17), serão atendidos clientes que tenham interesse em renegociar débitos com a Prolagos. O atendimento acontece des13h às 16h.

No primeiro dia da Semana do Consumidor foram registrados 15 atendimentos de clientes da Enel. Com a Prolagos é necessário que o consumidor seja o titular da conta e leve documento de identificação com foto e a cobrança que deseja questionar.

Canais de atendimento do Procon:

Telefone: (22) 2622-1417

WhatsApp: (22) 2622-1417