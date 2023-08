Salineira participa do projeto “Mar Sem Lixo”

No último sábado (05), a Auto Viação Salineira, em parceria com o projeto Mar Sem Lixo e a ONG Nossa Lagoa, promoveu na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, uma ação de limpeza das praias. A iniciativa antecede o “Clean Up Day”, previsto para o mês de setembro deste ano, que também promoverá a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental e o impacto do lixo para os oceanos e os animais marinhos. Durante a ação realizada na Praia do Siqueira, os participantes fizeram a retirada do lixo da água e da faixa de areia e gramados.

Dentre as atividades já listadas, também ocorreram mini palestras para estudantes e a população em geral, além da exposição de materiais informativos sobre outros projetos desenvolvidos com os parceiros do evento.