São Pedro da Aldeia marca presença no Conlestech Friburgo

O município de São Pedro da Aldeia segue investindo em conhecimento e novas práticas públicas para garantir o desenvolvimento da cidade e mais qualidade de vida à população. Nesta quinta-feira (20/10), representantes de diversas secretarias municipais marcaram presença no Conlestech realizado na sede do SEBRAE de Nova Friburgo. O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste) integra a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

Evento de estímulo à tecnologia e à inovação, o Conlestech Friburgo contou com painéis, workshop, exposição de um ecossistema de inovação, negócios e startups. O projeto tem como objetivo fomentar a economia por meio do compartilhamento de estratégias regionais de ciência, tecnologia e inovação. A meta é unir o ecossistema regional com o poder público, construindo um pólo de demanda de encomendas públicas para o benefício dos municípios consorciados e do incentivo ao empreendedorismo inovador regional.

Estiveram presentes a secretária de Turismo, Andrea Tinoco; os secretários de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani; de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches; de Esportes, Ricardo Ramos; de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro; e o secretário adjunto de Fazenda, Gustavo Amoêdo.

Também marcaram presença o assessor especial Edmilson Bittencourt; a diretora do Centro de Reabilitação Municipal, Fernanda Suzarte; a diretora de Esportes, Aline Aguiar Arenari; a farmacêutica, Camila Sanches; o representante da Secretaria de Agricultura, Gilcimar Valle; o diretor da ACIASPA/CDL, Felipe Serpa, e Sandro Bouth representando a ACIASPA/CDL Jovem.