O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 20

Cabo Frio

Tomou posse na manhã de ontem, o novo secretário de Saúde de Cabo Frio, Janio Mendes. A cerimônia foi comandada pelo prefeito, José Bonifácio, no auditório da Prefeitura. Ao lado da ex- secretária Érika Borges, o prefeito parabenizou a atuação dos gestores que estiveram à frente da pasta desde o início do governo. Janio disse que em 10 dias, vai apresentar o planejamento de atuação para o primeiro semestre de sua gestão.

São Pedro da Aldeia

Os moradores do bairro Porto da Aldeia e adjacências terão acesso a uma programação especial nesta sexta-feira, em São Pedro. É a segunda edição da Feira Cultural Itinerante vai movimentar a praça da Praia da Pitória, a partir das 14h, com uma série de atividades culturais e artísticas gratuitas para a população. A programação vai contar com feira de artesanato, música ao vivo e apresentação da Orquestra Sons da Aldeia, além de performances de teatro e dança com a participação especial dos alunos da Escola de Artes e do Ballet Municipal.

Búzios

A Prefeitura de Búzios informa que está aberto o período para Renovação de matrícula na rede municipal. No período de 17 a 31 de outubro, os responsáveis deverão comparecer à unidade escolar do estudante para efetuar a renovação. Para maiores informações, o responsável deverá entrar em contato pelo número de telefone (22) 2623-4393 na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

Iguaba Grande

Teve início ontem, em Iguaba Grande, a primeira etapa do Projeto “Escutando para Aprender”. O programa tem o objetivo de realizar uma triagem com os alunos da rede pública municipal que apresentem algum tipo de problema auditivo. Serão contemplados, aproximadamente, 360 alunos do primeiro ano, que passarão pela triagem com os profissionais do Centro Pedagógico de Apoio Multidisciplinar, através da indicação da equipe escolar, que sinalizará estudantes que apresentem alguma alteração de linguagem e socialização.

Araruama

A sessão da Câmara de Araruama, desta quinta-feira (20), foi prá lá de quente. Duas ausências chamaram a atenção dos vereadores, Amigo Valmir e Roberta Barreto, líder do governo Lívia de Chiquinho. Segundo informações, o vereador Amigo Valmir teria ido ao médico. Já a vereadora ninguém informou o motivo da ausência. Enquanto isso, o vereador Oliveira Zagueirão, de chuteira 45, dava chute para todo lado. Que coisa!

Arraial do Cabo

Nesta quinta-feira (20), foi emitida pela Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo a licença ambiental que autoriza a implantação da estação elevatória de bombeamento, que irá captar o esgoto gerado pela Vila Industrial. A Certidão Ambiental de Inexibilidade, conforme a legislação ambiental municipal, foi assinada pelo Secretário Jorge Oliveira e apresentada ao Prefeito Marcelo Magno. De acordo com a Prolagos, Concessionária responsável pela obra, a implantação será iniciada em novembro deste ano.