São Pedro da Aldeia sedia o 2° Encontro Off-road neste final de semana 

São Pedro da Aldeia será sede do 2° Encontro Off-road da Região dos Lagos. O evento acontece no sábado (10) e domingo (11), no Polo Rural, no bairro Cruz. Os amantes de carros terão dias com ações voltadas ao mundo das quatro rodas. No sábado, as atividades começam a partir das 8h, e no domingo também às 8h.

O encontro é organizado pelo Jeep Clube Costa do Sol e conta com o apoio das secretarias de Esporte e Lazer e de Agricultura aldeenses. No local terá exposição de carros antigos e de veículos de luxo da marca Land Rover, praça de alimentação, exibição de artes locais e camping. Além de programação musical com shows de rock com a banda Oziris.

Confira a programação:



Sábado (10)



8h – Abertura oficial, entrega dos kits para a competição, café da manhã e atividades de gincana do universo outdoor;

9h – 1° passeio Off-road;

9h30 – 2° passeio Off-road;

10h – 3° passeio Off-road;

12h – liberação das pistas indoor para os inscritos com diversas atividades;

15h – apresentação da banda Oziris;

20h – encerramento das atividades.

Domingo (11)

8h – Café da manhã e liberação das pistas para todos os inscritos;

10h – arrancadão;

14h – premiação e sorteio de brindes;

14h30 – apresentação da banda Oziris;

18h – encerramento de todas atividades.