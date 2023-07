Secretaria de Meio Ambiente de Rio das Ostras e Projeto Mar sem Lixo promovem Ação Ambiental

No dia 15 de julho, a partir das 9 horas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras e o Projeto Mar Sem Lixo promovem a maior ação ambiental da região, com a limpeza simultânea de quinze praias, de norte a sul do Município, com o envolvimento de estudantes, igrejas, clubes esportivos, empresas, Terceiro Setor e poder público.

O evento vai acontecer da praia de Mar do Norte até a praia do Abricó, em ações simultâneas com dez equipes que distribuídas em 15 praias, conforme relação a seguir: Mar do Norte; Itapebussus; Enseadas das Gaivotas; Lagoa de Iriry; Costazul, Praça da Baleia; Costões Rochosos; Areias Negras; Praia Virgem; Joana; Boca da Barra; Cemitério; Centro; Bosque da Praia; Tartaruga e Abricó.

O evento visa sensibilizar a população sobre a importância da preservação das praias e ecossistemas marinhos, além de promover a conscientização sobre a poluição e seus impactos e incentivar a participação da comunidade na conservação das praias.

DÉCADA DA CIÊNCIA OCEÂNICA – A iniciativa chama a atenção para a Década da Ciência Oceânica e ações para mitigar os impactos sobre o oceano, alinhada com as diretrizes do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro de Rio das Ostras.

Os organizadores do evento esperam um maior engajamento da comunidade local na ação e preservação ambiental das praias, e conscientização sobre o descarte correto de resíduos.