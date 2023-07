Secretário de Governo de Búzios vai à Brasília em busca de recursos para o município

O secretário de Governo de Búzios, Marcus Vallerius, esteve nesta quarta-feira (05), na capital Federal em busca de recursos e aprovação de projetos para o município. O secretário buziano participou de diversas reuniões com autoridades políticas ao longo do dia.

Na ocasião, ele também se encontrou com o deputado Caio Viana (PSD), que lhes assegurou o envio de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para um projeto esportivo da Secretaria de Lazer e do Esporte, além da verba de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) que foi liberada na terça-feira (04), para a Secretaria de Saúde do município.

De acordo com o secretário de Governo de Búzios, Marcus Vallerius, esses encontros em Brasília serão constantes, pois são importantes para as demandas do município. “É importante esta representação do município, em Brasília, junto aos deputados federais do Estado do Rio de Janeiro. Nosso interesse é estar próximo a eles para solicitar benefícios para a cidade”.

Na bagagem, projetos das secretarias do Lazer e de Esporte, Turismo, Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda e Educação, Ciência e Tecnologia.

Ainda segundo, Marcão, em sua estadia em Brasília, ele também se encontrou com a governador, Cláudio Castro (PL), que foi a Brasília para tratar da reforma tributária. Que o governador é um grande parceiro do município e sempre atende as demandas de infraestrutura da Prefeitura de Búzios.