Segurança em pauta no município de São Pedro da Aldeia

O prefeito, Fábio do Pastel, recebeu na tarde desta terça-feira (30), o comando do 25º Batalhão da Polícia Militar.

Em diálogo com o comandante do batalhão, Coronel Bastos, o prefeito e o secretário de Segurança e Ordem Pública do município, José Maria Cádimo, abordaram o atual cenário da cidade e da região.

Foram colocadas em pauta as ações de segurança pública desenvolvidas no município e a perspectiva de implementação de novos projetos em conjunto. Com a parceria entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal, os índices de criminalidade seguem reduzindo.

Também foi mencionado o trabalho da Guarnição de Pronta Resposta (GPR) da Guarda Civil Municipal, criada na última semana.

Participaram do encontro também o comandante da 2º Cia, Tenente Nuno e o soldado Caldas, além do secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, do subsecretário municipal de Segurança, Diego Alves do Amaral, do chefe de gabinete, Moisés Batista, e do assessor especial, Edmilson Bitencourt.