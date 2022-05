Show de Aline Barros reúne multidão em noite de adoração na festa do “Dia do Trabalhador” em Búzios

No último sábado (30), a Prefeitura de Búzios realizou um mega show com a cantora gospel Aline Barros na abertura da festa em comemoração ao “Dia do Trabalhador”. Mais de 10 mil fies esperavam ansiosos pelo momento de adoração na praça do Inefi, na Rasa.

Antes do início do show, às 20h, o prefeito Alexandre Martins parabenizou os trabalhadores pelo “Dia do Trabalhador” e anunciou o tão sonhado momento. Aline Barros entrou no palco cantando um dos seus maiores sucessos, ‘Fico feliz em vir em Tua casa’.

O ponto alto do show foi quando Aline Barros pediu aos fies que ligassem a lanterna do celular para cantar a música ‘Poder para Salvar’. O público reagiu imediatamente ao pedido, acendendo a lanterna, e numa só voz, todos louvaram e cantaram emocionados.

No final do evento, a cantora precisou ser escoltada pela Guarda Municipal de Búzios para conseguir sair do local, pois todos queriam conversar e tirar fotos com ela.

No domingo, 1º de maio, “Dia do Trabalhador”, a festa continuou na praça do Inefi com um grande culto ecumênico com sete (07) denominações evangélicas e três bandas de louvores. O evento teve início às 9h, com pregações e louvores.

