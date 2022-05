O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 02

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, marcou para o próximo dia 10, a inauguração das obras de reforma da Escola Nicomedes Theotonio Vieira, que estava interditada pela defesa civil por risco de desabamento. O anúncio foi feito na sexta-feira, depois que Alexandre visitou a unidade, em Manguinhos. O prefeito disse que construiu uma uma nova escola e que a Nicomedes está pronta para receber os alunos. O prédio ganhou novo piso, e a capacidade da rede elétrica foi ampliada para adequar os novos aparelhos de ar-condicionado. Os alunos da escola estão estudando provisoriamente na futura Escola Nobelina, na Ferradura.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo completa 37 anos de emancipação político administrativa no próximo dia 13. A festa vai durar cinco dias e a programação que incluiu uma série de shows tem início no dia 11. A primeira atração é o cantor gospel Tonny Alisson dono de sucessos como “Marca da Vitória e Soberano”. No dia 12, quem sobe ao palco da Praia dos Anjos é o pagoderio Péricles. Ze

é Ramalho é a atração do dia do aniversário. As comemorações do aniversario cabista continua o dia 14 com apresentação do ator e cantor Thiago Martins. Seu Jorge encerra a programação com no domigo, dia 15. Os shows tem início previsto para as dez da noite.

Cabo Frio

O vereador Roberto de Jesus cometeu abuso de autoridade ao usar a polícia militar para conduzir o comerciante e funcionário público Carlos Magne Monteiro, o Maguinho, para a delegacia após discussão num grupo de whatsapp.

A opinião é do advogado Luciano Regis, ouvido pelo jornalismo da Litoral FM. Ele avalia que o vereador se aproveitou do fato de ser policial militar para extrapolar. O advogado lembra que uma pessoa comum não conseguira mobilizar uma viatura para conduzir alguém a DP por se sentir ofendida numa discussão no grupo de Whatsapp. Luciano Regis vê, ainda, na atitude de Jesus uma tentativa de intimidar e calar os críticos. O advogado frisa que ninguém vai criticar o vereador sabendo que poderá ter a polícia na porta e parar na delegacia, vítima de constrangimento.

Iguaba Grande

O final de semana foi muitas festas. Teve torneio de futebol e cavalgada, com presença de políticos e pre-candidatos. O chefe de Gabinete do prefeito, Vantoil Martins, Fábio Costa, foi visto em vários lugares. Quem de um pulinho em Iguaba Grande foi o pré-candidato a deputado federal, ex-prefeito, Cláudio Chumbinho. Na verdade, tá todo mundo gastando sola de sapatos.

Araruama

O vereador de Araruama Elói Ramalho foi visto gritando o nome do presidente, Jair Bolsonaro, no trânsito de Araruama. Pelo visto, o moço tá fechadinho com governador Cláudio Castro e presidente Bolsonaro. Coisas da política.

São Pedro da Aldeia

Mantendo o foco de atualização constante dos servidores municipais, a equipe da Sala do Empreendedor de São Pedro da Aldeia participou de uma capacitação online promovida pelo Sebrae. O treinamento abordou diversos temas, dentre eles os benefícios previdenciários e as regras de transição, tempo de contribuição do DAS e pedido de aposentadoria quando o Microempreendedor Individual (MEI) possui valores parcelados.