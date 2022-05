Shows, eventos esportivos e culturais agitam o aniversário de Rio Bonito

A prefeitura de Rio Bonito preparou uma grande festa para comemorar os 176 anos de emancipação político-administrativa do município, que acontece entre os dias 5 a 8 de maio, no espaço de eventos da Mangueirinha. A dupla Zezé Di Camargo & Luciano, Ferrugem, Cassiane, Fernanda Brum, Eugênio Jorge e Ludmilla são algumas das atrações musicais que marcarão presença no evento. A festa, que tem entrada franca, conta ainda com shows de artistas e bandas da cidade, como Luany Lima, Rarakalma, Jonas Maciel, Banda Maverick, Junior Antunes, Elas Cantam, Pagostar, Mais e Mais e Andrezinho Shock, que formarão o palco Rio-Bonite-Se, representados nos mais diversos ritmos.

Além dos eventos culturais e shows, a programação da festa também reserva várias opções para quem gosta de esporte e lazer, como a etapa da Corrida & Caminhada da UFF, o Circuito de Skate, o Campeonato de Voo Livre e o tradicional desfile cívico escolar, entre outros. Uma das novidades neste ano será a presença das feiras de artesanato e agricultura, com a exposição de produtos artesanais e orgânicos.

Diversão para todas as idades – Para maior comodidade do público presente, o espaço contará com praça de alimentação com opções variadas e estacionamento no local. No domingo, dia 7, as crianças poderão curtir a recreação infantil com o grupo Lona na Lua, a partir das 16 horas. O tradicional parque de diversões também ficará aberto todos os dias da festa, a partir das 18 horas.

Monitoramento – Todo o espaço do evento será totalmente cercado e monitorado por câmeras, ligadas a uma central de monitoramento. A entrada será direcionada para um único local e todos passarão por uma revista, através de detectores de metal. Além disso, o local contará com seguranças e pessoal de apoio, que darão suporte ao trabalho da Policia Militar e da Guarda Municipal.

Espaço Mix – Também estará em funcionamento o Espaço Mix, com camarote e boate, montado numa área de 1000 metros quadrados, que contará com apresentações musicais, como o Mc Marcinho do Funk, Glauco Zulo, Chico Xico, e vários Djs convidados, logo após os shows no palco principal. Mais informações no site https://minhaentrada.com.br/evento/camarote-espaco-mix-rio-bonito-rj-18453

Programação do Espaço de Eventos da Mangueirinha – Rio Bonito – RJ

Dia 05 de Maio: Abertura dos portões às 18h | 19h – início do evento

Palco Principal – Cassiane e Fernanda Brum.

Palco Rio-Bonite-Se – Luany Lima, Rarakalma e Jonas Maciel.

Dia 06 de Maio: Abertura dos portões às 18h | 19h – início do evento

Palco Principal – Zezé Di Camargo & Luciano

Palco Rio-Bonite-Se – Maverick e Junior Antunes

07 de Maio: Abertura dos portões às 17h

Missa Campal – 18h (Palco Rio-Bonite-Se)

Palco Principal – Show de Eugenio Jorge e Ludmila

Palco Rio-Bonite-Se – Elas Cantam – participação de Anne, Sheila Sá e Iris Diniz

Boate Mix – Glauco Zulo e DJ Marvin.

Dia 08 de Maio: Abertura dos portões às 15h | Início do evento – 19h

Palco Rio-Bonite-Se: Lona na Lua – 16h (atração infantil)

Palco Principal – Ferrugem

Palco Rio-Bonite-Se: Pagostar, Mais e Mais (part. Pelézinho do Samba) e Andrezinho Shock

Boate Mix – DJ Jamanta e Xico Chico.

Local da Festa – O Espaço de Eventos da Mangueirinha – Rua Luís Nunes do Rosa, 239 – Mangueirinha – Rio Bonito.

Outros eventos:

Circuito de Skate – Dias 29, 30 de abril e 1° de maio

Desfile Cívico – 07 de Maio

7h – Chegada das autoridades

7h30 – Hasteamento da Bandeira

8h – Início do Desfile.

Campeonato de Voo Livre – 7 e 8 de maio

Corrida & Caminhada da UFF – Dia 15 de maio

De 04 a 27 de maio – Exposição na Pinacoteca “O olhar do Artista sobre sua cidade ” , obras dos artistas plásticos de Rio Bonito.

Dia 28 – Cortejo da “Caravana Carequinha”, na Praça Fonseca Portela, às 11h.

18 de abril a 27 de maio – A Biblioteca Municipal Celso Peçanha lança a “Maleta de Livros” , uma proposta itinerante, em comemoração ao Dia do Livro e Dia de Monteiro Lobato, voltada para o público infantil, de empréstimo de livros.