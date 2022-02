Suposto fechamento da Escola Américo Vespúcio é discutido pelos vereadores de Cabo Frio

A Escola Municipal Américo Vespúcio foi o principal assunto da sessão ordinária desta terça-feira (22) na Câmara Municipal de Cabo Frio. A notícia de um suposto fechamento da unidade gerou diversas manifestações por parte de pais de alunos e funcionários. Durante a sessão, todos os vereadores se posicionaram contra o fechamento não só desta, mas de qualquer unidade escolar, e favor do diálogo entre a Casa Legislativa, Secretaria de Educação e comunidade escolar.

O vereador Roberto Jesus (MBD) colocou em pauta o Requerimento 26/2022, por meio do qual requer informações de forma detalhada de todas as despesas de custeio e de investimento, com a respectiva origem dos recursos, se próprios, do Fundeb ou de origem federal, repassadas e utilizadas na escola desde 2020. O documento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo.

O vereador Léo Mendes (DC), por meio da Indicação 223/2022, solicita ao Executivo que faça uma campanha contra a evasão escolar e divulgue amplamente e divulgue amplamente a lista de Escolas e vagas disponíveis no Município.

“A necessidade dessa Proposição se justifica pelo agravo da Evasão Escolar, que já vinha acontecendo nas Escolas Municipais e se potencializou no período de pandemia, e hoje se torna necessário a informação sobre as vagas disponíveis e as Escolas Municipais que a oferecem e também ter campanha para informação da evasão escolar”, explicou.

A Indicação foi aprovada e será encaminhada ao Executivo.