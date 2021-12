Tentativa de invasão de terreno em São Pedro da Aldeia

Guardas municipais, acionados via telefone particular do subinspetor geral, sobre tentativa de invasão a terreno particular, com documentação, segundo o denunciante, procederam ao bairro Santo Antônio, em São Pedro da Aldeia, onde havia denúncia sobre maquinário pronto a derrubar construção regular, e alegação de posse do local.

Ao chegar ao local, segundo informe do denunciante, que havia ligado para a Guarda Civil Municipal, o mesmo ciente que a Guarda Civil Municipal estava procedendo ao local para averiguação e constatação dos fatos, evadiu-se do local.

Chegando ao local, foi constatado que o senhor, pai da mesma, senhor de idade, e única testemunha do denunciante no local, estava debilitado pela situação. O mesmo foi medicado, e prestado todo o apoio possível pela Guarda Civil Municipal.

“Agradeço a Guarda Civil Municipal, através do comando que me atendeu de imediato, mesmo em dia de sua folga, como também estou descansando distante de casa, por me atender de imediato quando um homem tentou, talvez sabendo que estou distante de casa, ludibriar meu pai, sobre ser dono de terreno, onde sou legalmente proprietária. Através de ligar para a Guarda Municipal pude repelir, talvez, a demolição de casa que estou construindo, por um senhor que tentou se apossar de meu bem, que sou proprietária há anos. Só posso agradecer”, disse o dono do terreno.