TRE determina cassação do Prefeito de Búzios e vice

No final da tarde desta sexta-feira, dia 09, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu por 5 x 2, pelo desprovimento do recurso do Prefeito de Búzios Alexandre Martins e o vice Miguel Pereira, determinando a cassação dos diplomas obtidos nas Eleições de 2020.

Decisão pautada em ação movida pelo candidato derrotado à prefeitura, o Leandro do Bope, por abuso de poder econômico.



Dr. Pedro Canellas e Dr. Carlos Magno

Segundo o advogado de Leandro do Bope, Dr. Carlos Magno, a decisão foi desfavorável, cassando o diploma do prefeito e do vice, tornando Alexandre Martins inelegível e determinando novas eleições em Búzios.

De acordo com o advogado do prefeito e vice, Dr. Pedro Canellas, desta decisão cabe recurso de Embargos de Declaração ao próprio TRE e, se necessário, posteriormente Recurso Especial ao Tribunal Superior Eleitoral, este que decidirá definitivamente a questão das Eleições de Búzios.



“Alexandre continuará normalmente exercendo suas atividades” – diz advogado

“No presente momento, nada muda com o mandato do prefeito Alexandre, que continuará normalmente exercendo suas atividades. Aguardamos com tranquilidade os próximos passos do trâmite processual, confiantes que o TSE reformará completamente esta decisão, mantendo no cargo o prefeito e vice-prefeito que o povo de Búzios escolheu nas Eleições 2020”, disse o advogado.

Como ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Carlos Magno se diz confiante que a decisão se manterá.

“Mas temos confiança na decisão proferida pela maioria dos desembargadores do TRE-RJ”, disse Magno.