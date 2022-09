Hospital de Búzios terá um Centro de Diagnostico de Imagens moderno em outubro

Inauguração do CDI está prevista para o mês de outubro e as obras gerais do Rodolpho Perissé estão em andamento acelerado

O Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) está em processo de reforma e ampliação avançado, e no prazo de 15 dias fica pronto o Centro de Diagnostico de Imagens (CDI), com a inauguração, devido a colocação de aparelhos e estruturação técnica, prevista para outubro. Com esse investimento Búzios passa a ter, além de em um mesmo local raio-x, mamografia ultrassom e outros, também equipamento, para realização no próprio município, de exames de tomografia computadorizada.

O secretário de Saúde, Leônidas Heringer, está acompanhando a obra de perto e orientando, junto com sua equipe, para que o novo espaço seja construído dentro dos padrões técnicos que comportem uma estrutura moderna para o atendimento da população. O CDI terá uma entrada especial pela parte de trás do hospital, otimizando os espaços e evitando aglomerações e obstrução dos corredores de acesso aos leitos de enfermaria e outras dependências do HMRP.

“O prefeito Alexandre Martins pediu urgência para essa obra, são cerca de 20 milhões investidos em uma obra geral que requalificará o Rodolpho Perissé”, disse.