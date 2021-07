2º Búzios Challanger acontece neste domingo

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Lazer e do Esporte, está oferecendo total apoio ao 2º Búzios Challenger, que será realizado pela academia do Victor Macedo, neste domingo (11), às 9h, no ginásio do Instituto Educacional de Habilitação Profissional e Formação Integral (INEFI).

O 2º Búzios Challenger é um evento de Jiu-jitsu; ao todo são 200 atletas inscritos que participarão de lutas casadas (100), incluindo crianças a partir dos 8 anos.

A atual campeã peso-mosca do UFC Priscila Pedrita também participará do evento. Depois de iniciar sua trajetória no UFC com três reveses seguidos, a agora lutadora do Team Figueiredo vive sua melhor fase na organização, tendo vencido seus dois últimos compromissos, o mais recente deles no dia 15 de maio, diante de Gina Mazany, na edição 262.

A entrada será 2 kg de alimentos não perecíveis. O evento contará com atletas de vários estados do Brasil.