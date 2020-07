“Acesso à Búzios” de liberação de entrada de pessoas não munícipes à cidade será por meio de QR Code

Com a flexibilização gradual de comércios, bares, restaurantes, hotéis e pousadas, a fim de resguardar a saúde da população e fomentar o turismo e comércio local, a Prefeitura de Búzios sai na frente e lança sistema “Acesso à Búzios” de liberação de entrada de pessoas não munícipes à cidade, por meio de QR Code, através do Decreto nº 1.458 de 24 de julho de 2020.

O sistema “Acesso à Búzios” é uma plataforma digital a qual as empresas da cidade, devidamente credenciadas e detentoras de Alvará de funcionamento, poderão emitir QR Code de acesso à cidade a seus clientes e hospedes não munícipes. Sendo assim, só será permitida a entrada, com a apresentação do QR Code, nos pólos das Barreiras Sanitárias, instituídas em Búzios.

Nesta segunda-feira (27/07), as empresas já estão autorizadas a fazer o cadastro, através do sitio eletrônico da Prefeitura de Búzios (https://buzios.rj.gov.br/). A liberação do acesso à cidade por não munícipes, ocorrerá a partir do dia 01 de agosto de 2020.

A prefeitura disponibiliza o e-mail acessoabuzios@buzios.rj.gov.br, para suporte a dúvidas.

O Decreto está disponível no Boletim Oficial n° 1.094, do dia 24 de julho de 2020, através do link: https://buzios.aexecutivo.com.br/jornal.php?id=847.