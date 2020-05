Acia propõe à Câmara de Cabo Frio a criação de projeto de Fundo Municipal Emergencial de Combate aos Efeitos do Covid-19

A Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio sugeriu à Câmara a criação de projeto de lei para a abertura do Fundo Municipal Emergencial de Combate aos Efeitos da Pandemia – Covid-19. Um ofício com a sugestão foi entregue ao presidente da Casa, o vereador Luis Geraldo. No documento, a presidente da Acia, Patricia Cardinot, explicou que “a medida se baseia na utilização de recursos municipais para o auxílio das empresas, trabalhadores e entidades que tenham suas atividades ligadas ao turismo”.

O fundo proposto pela Acia também contempla a contratação, por parte do poder Executivo, de empresa ou instituto para criação de um plano técnico para a retomada econômica do município e convênios com instituições financeiras com o objetivo de facilitação de créditos para empresas, sendo o município o garantidor do contrato. Inclui, também, auxílio aos trabalhadores e famílias afetadas pela crise do coronavírus. “A Municipalidade fica autorizada a conceder renda básica para os trabalhadores afetados, inclusive os informais”, diz a proposta.

“Vale registrar, por oportuno, que os recursos remanejados e utilizados de outros fundos municipais serão a eles restituídos em momento adequado, após a superação da emergência atualmente vivenciada”, diz ainda o texto.