Aldeia Criativa é opção para este sábado na Fonte do Itajuru, em Cabo Frio

O Parque Municipal Fonte do Itajuru recebe neste sábado (8) mais uma edição da Aldeia Criativa. Serão cerca de 30 expositores com trabalhos que vão do artesanato à culinária. O evento acontece de 16h às 21h, de forma gratuita e é aberto para todas as idades. A expectativa dos organizadores é atrair cerca de 300 participantes.

O evento que conta com exposição de produtos de artesanato, papelaria, moda autoral, brechó, produtos ecológicos, artigos infantis, lar e lazer, culinária com hambúrguer e pão de queijo artesanal, massas frescas e azeites saborizados e chopp artesanal. Destaque para o bazar com peças de reúso, em bom estado e sem preço marcado, que o visitante pode avaliar e pagar o preço que achar justo. São livros, louças, objetos decorativos e até brinquedos.

“A feira fortalece o trabalho coletivo, a economia criativa e garante momentos de boa convivência entre moradores e visitantes de todas as idades, que alimenta sonhos e abre caminhos para infinitas possibilidades de trabalho criativo, realizados em parceria”, comentou Kelly Aoki, organizadora da atividade.

O evento é para toda a família, portanto não poderia faltar a área de recreação para os pequenos, com recreação Infantil gratuita com o grupo PaTiCumBum, que preparou histórias cantadas e brincadeiras dançantes. A música fica por conta do músico Big Washington com blues ao vivo.

Evangelos Pagalidis, coordenador do espaço conta que a feira já faz parte do calendário oficial do espaço.

“A Aldeia agrega o valor necessário à Fonte. Como tudo o que é vendido no espaço é obra de produtores locais, conseguimos unir num único local, morador e turista”, comentou Evangelos.

A próxima edição ocorre no dia 15 de fevereiro na Praça da Bandeira, no bairro Passagem. O Parque Municipal Fonte do Itajuru fica localizado no Largo de Santo Antônio, 983, Centro.