Araruama ganha Orla Oscar Niemeyer

A Prefeitura de Araruama inaugurou, nesta segunda-feira, dia 29, um espaço de recreação, bem-estar e contato com a natureza. É a orla Oscar Niemeyer.

O nome faz uma homenagem ao grande ícone da arquitetura brasileira e que adorava passar as férias no município.

Para proteger os moradores por causa da pandemia do Coronavírus, a entrega foi online, transmitida ao vivo pelo Facebook da Prefeitura.

Durante a entrega a prefeita Livia de Chiquinho reforçou o compromisso em fomentar o turismo local. “Araruama tem belezas e riquezas, o que faltava eram investimentos, e agora isso é feito com responsabilidade. Investir no turismo é sinônimo de desenvolvimento”, disse.

O calçadão tem 1.941 metros de extensão. Interliga os bairros Hawaí, Hospício e Areal, e foi todo construído com recursos próprios do município. Um espaço lindo, às margens da Lagoa de Araruama, onde as pessoas vão poder fazer caminhadas, corridas, relaxar; ou seja, cuidar da mente e do corpo.