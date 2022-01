Arena Verão 2022 tem início nesta sexta-feira em Cabo Frio

Buscando incentivar a prática esportiva e o bem estar dos moradores e dos turistas que visitam a cidade, a Prefeitura de Cabo Frio vai inaugurar a Arena Verão 2022, com dois espaços esportivos instalados em praias da cidade. A primeira arena será inaugurada nesta sexta-feira (14), na Praia do Pontal de Santo Antônio, em Tamoios. A outra será instalada na Praia do Forte, em frente à Praça das Águas, a partir da próxima segunda-feira (17).

Em Tamoios, as atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com quadras de futebol de areia, voleibol, futevôlei, beach tennis e badminton. Às terças e quintas-feiras, a partir das 7h, terá ginástica funcional com idade livre. Das 8h às 10h terá aula de voleibol e futevôlei. Às terças, quintas e sextas terá ginástica para a melhor idade, a partir das 15h.

A arena da Praia do Forte terá quadras de voleibol, futevôlei, altinha e frescobol disponíveis para a população, de sexta a domingo, das 8h às 16h. Às segundas, quartas e sextas-feiras terá aula de funcional e alongamento, das 8h às 9h. Terças, quintas e sábados, terá aulas de zumba também das 8h às 9h.

De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha, as arenas são uma alternativa para as práticas esportivas nas praias em horários que, por conta de decreto, ficam proibidas atividades próximas à beira da água.

“Esse espaço será importantíssimo para o desenvolvimento do esporte e para os moradores e turistas terem mais uma opção de lazer. No local teremos professores de Educação Física da Prefeitura de Cabo Frio promovendo as atividades. Fica o convite para quem vai à praia para praticar exercícios físicos e, por conta da proibição da prática próxima ao mar, fica impossibilitado”, declarou o secretário.