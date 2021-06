Arquiteto buziano Octávio Raja Gabáglia lança site sobre sua vida e obra

O arquiteto Octávio Raja Gabáglia, que nos anos 70 ganhou o título de “xerife de Búzios”, pela criação e defesa do chamado “Estilo Búzios”, aderiu a era digital e as redes sociais.

Além de um perfil no Instagram e no Facebook, Otavinho, que continua em plena atividade profissional criando e influenciando, com novos projetos que provam que o Estilo Búzios é vivo e se adequa as novidades, também conta com um site em construção com conteúdo sobre sua obra.

O site reúne projetos realizados e em andamento, além das histórias onde sua vida e obra se misturam com a transformação de uma vila de pescadores em um balneário mundialmente conhecido. Segundo ele, “o mundo digital nunca mais será o mesmo”.

Acesse o site: www.octaviorajagabaglia.com.br