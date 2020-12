Arraial do Cabo: Encerra hoje o prazo para inscrição de excursões em 2020

A Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Turismo, informa que o prazo para o cadastro das excursões com ingresso no Município até o dia 31 de dezembro encerram nesta terça-feira (15).

Os ônibus de excursão que não estiverem devidamente cadastrados não terão autorização para entrar na cidade. O procedimento é realizado pela própria Setur através do e-mail seeturautoriza@arraial.rj.gov.br, cujo responsável pelo grupo deve enviar as características dos ônibus e as placas, a quantidade de pessoas, o tempo de permanência na cidade, onde ficarão hospedados e/ou para quais serviços possuem reserva (passeios de barco, restaurantes, etc). Em seguida, a Secretaria encaminhará o DAM da categoria a ser quitado antes da chegada.

As demais dúvidas podem ser encaminhadas diretamente para o mesmo e-mail.