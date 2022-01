Arraial do Cabo: Filhotes de tartaruga são encontrados na Praia do Pontal

Filhotes de tartaruga da espécie Caretta caretta foram encontrados nesta quarta-feira (26), na Praia do Pontal. Os animais foram vistos por uma equipe do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (Idac) que acionou a Guarda Marítima e Ambiental. Encaminhados à veterinários do Centro de Tratamento de Animais (CTA), os filhotes foram avaliados e devolvidos ao mar.

É a segunda vez, em uma semana, que filhotes de tartarugas são encontrados na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo.

No Brasil, há cinco espécies de tartarugas marinhas: Cabeçuda ou Mestiça (Caretta caretta); Verde ou Aruanã; Pente ou Legítima; Couro ou Gigante; e Oliva.