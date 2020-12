Arraial do Cabo intensifica fiscalização nas barreiras sanitárias

A Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Segurança Pública, intensificou a fiscalização nas barreiras sanitárias já a partir desta terça-feira (29) visando o aumento do fluxo de veículos na entrada da cidade para o feriado de final de ano. Além do reforço do número do efetivo dos agentes, uma nova barreira foi instalada na estrada da antiga álcalis, conhecida como “Estrada da Rebeche”, facilitando o acesso de moradores com comprovante de residência, ônibus (exceto de turismo) e táxis, reduzindo o tempo de espera na fila de entrada. Placas informativas foram instaladas ao longo da via para guiar os motoristas.

Neste final de ano, a Prefeitura reforça que não haverá evento público de final de réveillon.

Você, proprietário de imóvel ou empresário, lembre-se de informar ao turista todas as medidas que ainda estão em vigor na cidade, como o uso obrigatório da máscara, o álcool a 70% e o distanciamento social!

Confira também a lista de estabelecimentos parceiros que trabalham para te receber em segurança comprometidos com a Cartilha Arraial Limpo e Seguro através do site www.arraial.rj.gov.br/seloarraial.

Acesse www.arraial.rj.gov.br/flexibilizacao para conferir as regras em vigor.