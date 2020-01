Arraial do Cabo planeja medidas emergenciais para chuvas de verão

Na terça-feira, dia 21, secretários e o prefeito de Arraial do Cabo se reuniram para discutir medidas emergenciais já pensando na chegada das chuvas de verão. O encontro foi convocado pelo Secretário de Segurança Pública, Bruno Monteiro, com o objetivo de realizar um planejamento junto aos setores envolvidos em ações para evitar grandes problemas causados pelos temporais.

Durante a reunião foram discutidos os principais problemas que o município enfrenta em períodos de fortes chuvas. A preocupação com as encostas também foi citada por Monteiro, principalmente na estrada de acesso à cidade, a RJ 140, na altura da Prainha, que cedeu na última chuva de maio do ano passado. A Prefeitura aguarda as obras prometidas pelo Governo do Estado para restaurar a encosta.

Os secretários apresentaram medidas que o governo municipal pode iniciar como, por exemplo, melhorar as condições da via alternativa que passa por trás da antiga Álcalis, que também foi utilizada durante a interdição do principal acesso, quando a estrada cedeu com a forte chuva de maio de 2019.

O prefeito Renatinho Vianna finalizou a reunião ressaltando que é importante pontuar e documentar todas as ações que precisam ser tomadas tanto pelo município, quanto pelo Estado, para minimizar todos os riscos iminentes. “Todos os secretários ficaram responsáveis por apresentar as planilhas com todo o levantamento de custo de cada ação proposta e, a partir daí, o que for de responsabilidade do município, faremos todo o possível para que seja executado”, concluiu Renatinho.

Participaram da reunião representantes das Secretarias de Serviços Públicos, Segurança Pública, Obras, Meio Ambiente, Educação e Assistência Social.