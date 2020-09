Audiência Pública será aberta para perguntas on-line, em São Pedro da Aldeia

Na próxima quarta-feira (30), a Controladoria-geral e a Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia apresentarão os dados do segundo quadrimestre de 2020. Em virtude da pandemia do coronavírus, a audiência pública não será aberta para que a população participe presencialmente. No entanto, para garantir a interação e os questionamentos dos aldeenses, os moradores poderão fazer perguntas de forma on-line, por meio do Alô Cidadão, enviando mensagens para o WhatsApp (22) 99610-5040. As apresentações serão iniciadas às 14h e serão transmitidas, ao vivo, pelo canal da Câmara Municipal no Youtube. Clique AQUI para acessar o canal.

Com o objetivo de cumprir à Lei Complementar n° 101, de 2000, que prevê a apresentação dos dados quadrimestrais pela Controladoria Geral Municipal, e evitar a aglomeração, a gestão municipal realizará sua segunda audiência pública de forma on-line. A primeira, referente ao quadrimestre inicial de 2020, aconteceu no dia 29 de maio. Além de a apresentação ser transmitida no canal Câmara Municipal, todos os dados expostos serão publicados no Portal da Transparência da Prefeitura de São Pedro da Aldeia.