Bike Night, em Cabo Frio, fará último passeio do ano nesta quinta

O Movimento Bike Night realiza nesta quinta-feira (19) o último passeio ciclístico noturno do ano de 2019. O grupo celebra mais um ano promovendo saúde e qualidade de vida através da prática de atividade física. O evento conta com o apoio da Guarda Civil Municipal que auxilia o trânsito durante todo o trajeto.

Segundo idealizar do Bike Night, Wellington Alves, além da promoção da prática esportiva, o grupo realizou diversas companhas solidárias como arrecadação de alimentos, no Dia de Nossa Senhora da Assunção, e de brinquedos, no Dia das Crianças, por exemplo. E desde a semana passada o grupo recolhe brinquedos para doar às crianças na área rural do município.

“A nossa missão não é só passear de bicicleta, é promover saúde, conscientização ambiental, e a gente pensa no próximo. Esse de pedal de natal é mais uma atividade que vai ajudar muitas famílias que não tem condições de presentear o filho”, contou Wellington.

Quem quiser contribuir, basta levar um brinquedo novo ou usado, em bom estado. O ponto de encontro será às 19h30 na Rua Expedicionária da Pátria, 952, São Cristóvão.

Os passeios são semanais, sempre às quintas-feiras, e costumam reunir de 100 a 150 pessoas em dias normais, entre moradores e turistas, e de 350 a 500 em edições especiais, quando se comemora alguma data importante dentro do calendário de eventos do município ou nacional.

Outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone: (22) 9.9838-9231 ou na página oficial do grupo no Facebook: Bike Night Cabo Frio ou Instagram: @bikenightcabofrio.