Búzios está realizando ação contra o Covid-19

A Prefeitura de Búzios, tem realizado constantes ações com a operação “Búzios contra Covid”, evitando assim o aumento da disseminação do vírus no município. As ações são feitas através das equipes de Vigilância sanitária, Agentes de Saúde, Agentes de Postura e Guarda Municipal.

A operação “Búzios contra Covid-19”, tem como objetivo orientar os estabelecimentos, pousadas, moradores e visitantes sobre a importância de seguir os protocolos de segurança durante a pandemia.

Este final de semana as equipes percorreram os bairros Manguinhos (Porto da Barra), Centro (Rua das Pedras) e Ossos.

Segundo, Tatiana Santos gerente no Bar dos Pescadores –Porto da Barra, todos os colaboradores seguem o protocolo de segurança dentro do estabelecimento.

Paulo Ricardo, gerente no Restaurante Lorenzo- Centro, comentou que nem todos, tem consciência de seguir o protocolo de segurança, por isso é importante todo mundo se ajudar. ” Nem todo mundo tem a consciência que nós temos, mas estamos sempre conversando com nossos clientes e funcionários. É necessário usar máscaras, usar álcool em gel, cumprir o distanciamento social. Nós temos máscaras descartáveis temos álcool em gel em todo o restaurante. Estamos preparados para atender nosso público. Se todo mundo se ajudar vamos conseguir enfrentar essa pandemia com responsabilidade”, disse Paulo.

De acordo com os Decretos Municipais, nº 1523,1533 e 1536, de 2020. É obrigatório o uso de mascaras, álcool em gel e distanciamento social. Aos finais de semana, os estabelecimentos devem operar com 70% da capacidade máxima, mantendo 1,5m de distância das mesas para garantir um ambiente seguro e tornar o turismo responsável neste período de pandemia.