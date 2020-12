Búzios inicia online renovação de matrículas nesta segunda

Nesta segunda-feira (14) inicia a renovação da matrícula de alunos da Rede Municipal de Búzios, de maneira online. A renovação da matricula seguirá até a próxima sexta-feira (18).

Os pais ou responsáveis dos estudantes precisarão acessar o link https://egov.buziosdigital.rj.gov.br/no período de inscrição, ir ao atalho “Renovação de Matrícula 2021”, digitar o CPF do responsável e a data de nascimento do aluno para efetuar a renovação de matrícula 2021. Os alunos que não renovarem a matrícula no período estipulado serão considerados como desistentes da vaga.

A renovação de matrícula será para alunos da Educação Infantil, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da 6ª a 9ª Fase da Educação de Jovens e adultos.

Para mais informações acesse o Boletim Oficial n° 1.146, do dia 9 de dezembro de 2020, através do link: https://buzios.aexecutivo.com.br/jornal.php?id=925