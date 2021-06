Búzios inicia terceira etapa de vacinação contra Gripe Influenza

A Secretaria de Saúde de Búzios, iniciou nesta semana a terceira e última etapa da vacinação contra Gripe Influenza na cidade. A imunização está ocorrendo em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBs) do município, a partir das 14h.

Nesta fase, estão incluídos, crianças de seis meses a (< = )seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, força de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e jovens em medidas sociais.